Conclave: Paul Schrader definisce il film "un capolavoro dell'immaginazione"

Il film Conclave di Edward Berger, che sarà in lizza per molti Oscar quest'anno, ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, avendo già accumulato 23 milioni di dollari in patria.

Paul Schrader, che ha assistito alla visione in sala, è un grande fan del film di Berger. Di recente ha commentato su Facebook il suo pensiero su Conclave, che ha definito un "capolavoro di immagini".

Ecco cosa ha scritto il regista: "CONCLAVE è un film eccellente su molti livelli. 1. Uno sguardo antropologico su una società conosciuta solo da pochi. 2. Intellettualmente rigoroso e complesso. 3. Un capolavoro di immagini. Le inquadrature sono principalmente statiche, ognuna composta con un preciso occhio pittorico. Tra i migliori dell'anno. Da non perdere".

Ma di cosa parla Conclave?

Scritto da Peter Straughan, Conclave segue uno degli eventi più segreti e antichi del mondo: la scelta del nuovo Papa. Il cardinale Lawrence (Fiennes) è incaricato di gestire questo processo segreto dopo la morte inaspettata dell'amato Papa. Una volta che i leader più potenti della Chiesa cattolica si sono riuniti da tutto il mondo e si sono rinchiusi nelle sale del Vaticano, Lawrence si trova al centro di una cospirazione e scopre un segreto che potrebbe scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

Conclave: Ralph Fiennes in una foto del film

Il film è girato da Stéphane Fontaine, che utilizza la scala e la portata del Vaticano a proprio vantaggio, offrendo composizioni potenti e zoomate lentamente striscianti. L'uso del colore da parte di Fontaine non è secondo a nessuno.

Il thriller di Berger è pieno di colpi di scena; una vicenda intricata, che ricorda il cinema degli anni '70, ma che è anche immensamente divertente. Il brillante cast, oltre a Fiennes, comprende Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. Conclave è attualmente al 92% su Rotten Tomatoes e al 79 su Metacritic.