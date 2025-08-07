Affari Tuoi anticipa il ritorno su Rai 1: ormai è guerra aperta con Mediaset per l'access prime time

Cambio di programma in casa Rai: Affari Tuoi, lo storico game show dell'access prime time di Rai 1, tornerà in onda in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. La nuova edizione del programma, che avrebbe dovuto debuttare domenica 7 settembre, andrà invece in onda da martedì 2 settembre.

Rai anticipa Affari Tuoi: ecco perché cambia la data di partenza

La decisione è arrivata dopo il sorprendente successo ottenuto da La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che ha conquistato il pubblico nell'access prime time. Per favorire il game show, Mediaset ha spostato Paperissima Sprint su Italia 1, lasciando così spazio alla versione italiana del celebre Wheel of Fortune. Una mossa strategica che ha dato ottimi risultati in termini di ascolti, spingendo la Rai ad anticipare la messa in onda del suo programma di punta.

A confermare l'imminente ritorno di Affari Tuoi è stato anche il promo ufficiale del programma di Rai 1, che ha visto protagonista Stefano De Martino alle prese con le scenografie in allestimento dello studio completamente rinnovato. Al suo fianco, il simpatico jack russell Gennarino, Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani.

Gerry Scotti

Il debutto del Pacco Nero: novità assoluta per il pubblico di Rai 1

Dopo l'enorme successo della scorsa stagione, il programma riparte con una novità assoluta: l'introduzione del Pacco Nero, un elemento misterioso il cui contenuto resterà sconosciuto persino al temuto Dottore. Una novità pensata per aumentare il coinvolgimento del pubblico e la tensione in studio.

Una sfida a colpi di ascolti nell'access prime time

Tornerà anche la fase finale della Regione Fortunata, che darà una seconda chance ai concorrenti meno fortunati. Anche quest'anno, il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia: ogni sera verranno assegnati premi ai possessori dei biglietti estratti, fino allo speciale del 6 gennaio, serata dedicata all'estrazione dei premi di prima categoria che lo scorso anno vide come ospiti gran parte del cast di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto sempre da Stefano De Martino e confermato anche per la prossima stagione.

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino proseguirà fino a novembre, quando su Canale 5 tornerà Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Intanto, a settembre, Mediaset punta sul traino di Avanti un altro - il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti - che nella prossima stagione partirà in anticipo rispetto al solito.