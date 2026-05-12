L'Eredità prende il posto di Affari Tuoi: Rai 1 rivoluziona il palinsesto estivo

L'annuncio di Marco Liorni ha sorpreso i suoi spettatori affezionati, ma meno chi segue quotidianamente il duello tra Rai 1 e Canale 5 colpi di share. Nella puntata dell'11 maggio, il conduttore ha infatti svelato che L'Eredità andrà in onda anche in estate, ma cambierà fascia oraria, spostandosi nell'access prime time al posto di Affari Tuoi.

Martina e Stefano De Martino

Una doppia prima volta per il quiz show che solitamente viene trasmesso quotidianamente (sempre con gran successo di ascolti) nella fascia preserale. L'eredità infatti non soltanto non era mai andato in onda in estate, ma dovrà anche rifarsi il trucco in vista di un durata minore e di un pubblico leggermente diverso dal suo.

Liorni ha però già fornito qualche spoiler sulla prossima avventura estiva, confermando anche la presenza del gioco più amato: la ghigliottina.

"Quest'estate, se vorrete, l'Eredità sarà con voi in un'altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà Affari Tuoi con Stefano De Martino, andremo in onda al loro posto. Quindi dalla metà di luglio fino ai primi giorni di settembre".

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Le date: quando comincerà L'Eredità Estate

Il giorno X scatterà ufficialmente lunedì 20 luglio: Affari tuoi infatti andrà in vacanza ufficialmente domenica 19 luglio (l'ultima puntata sarà quella di sabato 18), giorno in cui la fascia dell'access sarà occupata da una puntata di Techetechetè.

Il programma condotto da Stefano De Martino, salvo cambiamenti dell'ultima ora, tornerà su Rai 1 nei primi giorni di settembre, quando L'Eredità riprenderà il posto che le spetta nella fascia del preserale (che dal 20 luglio dovrebbe essere occupata da Reazione a catena).

Mediaset non resta a guardare e accoglie la sfida

La notizia è che, dopo un anno ininterrotto a girare La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui potranno finalmente spegnere le luci dell studio in vista dell'estate. I piani, si sa, soprattutto in casa Mediaset, cambiano molto velocemente, e non c'è ancora una data precisa per le vacanze del fortunatissimo game show (si parla per ora del 27 giugno o, come De Martino, del 18 luglio).

Quello che sembra ormai certo è che non sarà La ruota a sfidare L'Eredità in versione estate ma The Wall, un altro titolo storico che Canale 5 rispolvera, affidandolo però questa volta al più recente "acquisto" dell'azienda: Max Giusti.

Sarà dunque un ex conduttore RAI ad affrontare Marco Liorni, in quella che ha tutta l'aria di una sfida destinata a protrarsi, da settembre, anche nella fascia preserale delle due reti ammiraglie.