Affari Tuoi e Ruota della Fortuna si fermano: dal 27 giugno cambia davvero tutto?

Dal 27 giugno stop per Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: Stefano De Martino e Gerry Scotti lasciano spazio a nuovi programmi. Rai e Mediaset cambiano strategia per la sfida estiva.

Dal prossimo 27 giugno i due principali game show dell'access prime time si prenderanno una pausa. Stiamo parlando di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, e La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti su Canale 5. Una scelta condivisa da Rai e Mediaset, che chiude simbolicamente la lunga sfida stagionale tra i due programmi.

Rai 1 cambia strategia: arriva L'Eredità Estate con Marco Liorni

Diversamente dallo scorso anno, quando la Rai aveva abbassato i toni con Techetechetè, questa estate la rete ammiraglia decide di giocare d'attacco. Al posto di Affari Tuoi arriverà infatti L'Eredità Estate, versione estiva del celebre quiz condotto da Marco Liorni. Il programma andrà in onda subito dopo il Tg1 delle 20, prendendo anche lo spazio lasciato libero da Cinque Minuti di Bruno Vespa, che andrà in pausa.

Lo stop di Affari Tuoi non è solo televisivo ma anche strategico. Per Stefano De Martino si tratta di un momento di pausa dopo una stagione particolarmente intensa. Il prossimo anno sarà cruciale: il conduttore è atteso da nuove sfide, tra cui la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2027.

Mediaset risponde: Gerry Scotti lascia spazio a Max Giusti con The Wall

Anche sul fronte Mediaset arriva un cambio importante. La Ruota della Fortuna si ferma e Gerry Scotti cede il testimone a Max Giusti. Sarà lui a guidare The Wall, game show già noto al pubblico e pronto a occupare l'access prime time estivo di Canale 5. Per Giusti si tratta di un periodo molto attivo: dopo il passaggio a Mediaset e le esperienze recenti tra quiz (Caduta Libera) e intrattenimento (Scherzi a parte), questa sarà una nuova prova importante.

Estate 2026: duello tra game show e test per il futuro della TV

L'estate 2026 si trasformerà quindi in un nuovo terreno di sfida tra Rai e Mediaset, ancora una volta all'insegna dei game show. Non si tratta solo di una pausa stagionale, ma di un vero test:

capire se il pubblico resta fedele anche in estate

valutare la forza dei format "alternativi"

misurare nuovi equilibri tra conduttori e programmi

Una sfida che potrebbe anticipare le gerarchie della prossima stagione televisiva.