La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti velenoso verso Affari Tuoi: "Non siamo qui a regalare soldi"

È ufficiale: La Ruota della Fortuna ha fatto il suo ritorno in grande stile. Il 14 luglio, Gerry Scotti ha debuttato nell'access prime time di Canale 5 con una versione rinnovata dello storico game show, segnando una svolta epocale per la rete Mediaset. Per la prima volta, dopo molti anni, quella fascia oraria non è stata affidata a programmi firmati Antonio Ricci. Una mossa che segna un cambio di rotta significativo nella programmazione della rete ammiraglia.

A fargli compagnia c'è ancora una volta Samira Lui. La scenografia è totalmente rinnovata con un nuovo studio, anche se resta al suo posto la mitica ruota a 24 spicchi: gli ingredienti per il successo sembrano esserci tutti. Ma se il ritorno del game show è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, non sono mancate nemmeno le frecciatine pungenti. Durante la puntata, Gerry Scotti si è rivolto al campione della serata con una frase che ha fatto subito discutere.

La frecciata di Gerry Scotti a Stefano De Martino

"La terza manche sarà inevitabilmente più complicata perché non siamo qui a regalare soldi". Una battuta che, in molti, hanno interpretato come un riferimento diretto a Affari Tuoi, il programma record di Rai Uno ora condotto da Stefano De Martino, che questo inverno ha dominato la fascia dell'access con ascolti stellari. E in effetti, Scotti non aveva nascosto il suo pensiero nemmeno nei giorni precedenti il debutto, quando aveva dichiarato senza troppi giri di parole.

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

"Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia". Parole che sembrano fare eco alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che recentemente aveva espresso perplessità sulla natura del game show Rai: "Mi chiedo se sia giusto che la Rai, servizio pubblico, mandi in onda nella fascia di massimo ascolto un giochino che è ciò di più vicino all'azzardo che ci possa essere".

Ottimo debutto del game show di Canale 5

E gli ascolti? Ottimi. La Ruota della Fortuna ha debuttato con 3.643.000 spettatori pari al 21.9% di share, superando in numeri assoluti lo speciale Techetechetè TopTen su Rai Uno, che si è fermato a 2.876.000 spettatori (17.3%). Un esordio solido che fa ben sperare per il futuro e che lancia la sfida, senza troppi giri di parole, proprio al gioco dei pacchi di De Martino con cui si scontrerà dopo l'estate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il campione di puntata affronta "La Ruota delle Meraviglie"