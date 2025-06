Stefano De Martino non lascia Stasera tutto è possibile: arriva la conferma di Paolantoni

Il conduttore napoletano è stato convinto principalmente dal cast del programma a rimanere anche per la prossima stagione televisiva.

Intervistato durante il Filming Italy Sardegna 2025, Francesco Paolantoni ha confermato la notizia che i fan di Stasera tutto è possibile stavano aspettando: Stefano De Martino rimarrà al timone del programma anche la prossima stagione.

Dopo i dubbi sulla sua permanenza alla conduzione del celebrity comedy show di Rai 2, De Martino è stato convinto a restare anche in seguito all'insistenza del cast storico del programma.

Francesco Paolantoni conferma la presenza di Stefano De Martino a STEP

"Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile" ha dichiarato Paolantoni "C'è un'armonia e un'alchimia impossibile da replicare. È impossibile che Stefano non lo faccia, non si può abbandonare".

Francesco Paolantoni in Cugino e cugino

Il valore aggiunto, in questa decisione del conduttore, è stato il gruppo di lavoro:"Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo comunque potuto fare qualcos'altro insieme, ma alla fine s'è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l'ufficialità".

Il pressing del cast di Stasera tutto è possibile a Stefano De Martino

Il gruppo di lavoro storico composto da Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito è stato decisivo nel convincere il conduttore a non lasciare il programma.

Oltre alla produzione e alla Rai stessa che ha voluto fortemente la conferma di Stefano De Martino alla guida di Stasera tutto è possibile, anche il gruppo di comici del programma ha insistito perché ciò avvenisse.

Stefano De Martino con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a Stasera tutto è possibile

Avviato nel 2015 con la conduzione di Amadeus nelle prime quattro stagioni, Stasera tutto è possibile è passato a Stefano De Martino dalla quinta edizione in onda nel 2019 e registrata al Centro di Produzione Rai di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. In autunno, lo show comico dovrebbe tornare regolarmente su Rai 2 ma l'ufficialità arriverà soltanto venerdì 27 giugno.