Affari Tuoi, l'audio di Herbert Ballerina è un caso: commento duro su Lupo e Thanat

Durante una puntata di Affari Tuoi, un audio di Herbert Ballerina cattura l'attenzione del pubblico: il suo commento su Lupo e Thanat divide i telespettatori tra ironia e polemica sui social.

Nuova puntata ieri sera per Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi oggi condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco continuano a esserci Herbert Ballerina e, dalla metà della stagione, anche Martina Miliddi, protagonista dell'intermezzo dedicato al pacco ballerina.

Lupo e Thanat meno presenti nelle nuove puntate di Affari Tuoi

Tra i dettagli che non sono passati inosservati al pubblico più affezionato del programma c'è il ruolo sempre più marginale di Lupo e Thanat, due volti storici del programma dell'access time Rai. Lupo, in particolare, è stato per anni uno dei personaggi più popolari del format - soprattutto sotto la gestione Amadeus - grazie al suo ruolo di "esperto di strategie", spesso interpellato dal conduttore o dai concorrenti nei momenti decisivi della partita. Seduto accanto a lui, Thanat ha invece sempre avuto un approccio meno statistico e più istintivo nelle sue previsioni.

Con il nuovo corso targato Stefano De Martino e l'ingresso fisso di Herbert Ballerina e Martina Miliddi, però, gli spazi dedicati ai due personaggi sembrano essersi ridotti sensibilmente.

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo

Stefano De Martino interpella sempre meno Lupo durante il gioco

Nelle ultime settimane il pubblico ha notato come Stefano De Martino chiami sempre meno in causa Lupo durante la partita. Generalmente l'esperto di strategie interviene soltanto nei momenti più delicati, come la scelta della Regione Fortunata oppure davanti a decisioni considerate cruciali per il concorrente. Una dinamica che si è ripetuta anche nella puntata andata in onda ieri sera.

Affari Tuoi, la partita di Brigitta del Veneto tiene il pubblico col fiato sospeso

Protagonista della serata è stata Brigitta, concorrente del Veneto, accompagnata in studio dal compagno Nicola. La partita della concorrente ha regalato diversi colpi di scena fino al finale, quando si è trovata davanti a una decisione particolarmente delicata: il Dottore le aveva proposto il cambio, in ballo erano rimasti due pacchi: uno da 50mila euro e uno da 200 euro.

Martina e Stefano De Martino

Le parole di Herber Ballerina contro Lupo e Thanat

A quel punto Brigitta ha detto: "Credo sia venuto il momento di sentire i nostri amici Lupo e Thanat". "Ma certamente", ha replicato De Martino. Nel frattempo si è sentita la voce di Herbert che, in quel momento con il microfono ancora acceso, diceva: "Ma perché?", per poi aggiungere a microfono spento: "Perché dobbiamo perdere inutilmente questo tempo? Tanto uno dice una cosa e uno dice un'altra". Il tono sembrava più infastidito che ironico.

A volte ai comici tocca anche questo: dire ciò che molti pensano, ma sotto forma di battuta. Per la cronaca, Brigitta ha deciso di non cambiare il pacco. E ha fatto bene, perché nel pacco numero 20 c'erano davvero i 50 mila euro.