Affari Tuoi, il promo ufficiale: Stefano De Martino tra studio nuovo e omaggio a Totò

Nelle ultime ore, la Rai ha condiviso il promo della nuova stagione del game show dell'access time della rete ammiraglia. Nella clip non è stato confermato il giorno in cui Stefano De Martino tornerà sullo schermo.

La nuova stagione televisiva è alle porte e i programmi di punta cominciano a scaldare i motori. Tra questi non poteva mancare Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nelle ultime ore, la Rai ha diffuso il promo ufficiale della nuova edizione, che vede protagonisti tutti i volti più amati dal pubblico: dal conduttore, a Lupo e Thanat, fino a Gennarino - il Jack Russell Terrier, mascotte del programma.

Il promo di Affari Tuoi anticipa il grande ritorno

Il ritorno del programma di Stefano De Martino è previsto per domenica 7 settembre 2025, nella consueta collocazione dell'access prime time, dopo la pausa estiva. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi di un'anticipazione: il programma potrebbe tornare già martedì 2 settembre. Al momento si attendono conferme ufficiali. Dietro questa possibile mossa strategica ci sarebbe la volontà di arginare il successo de La Ruota della Fortuna, l'access prime time di Canale 5 che ha registrato ascolti intorno ai 4 milioni di spettatori.

Uno studio rinnovato e un omaggio a Totò

Nel promo, Stefano De Martino, che secondo alcune voci sarebbe stato invitato dalla Rai ad essere più morigerato, è alle prese con i lavori in studio, completamente rinnovato, con al suo fianco Gennarino (nome d'arte di Seven) impegnato a "supervisionare" la ristrutturazione. Immancabile la telefonata del Dottore, a cui De Martino mostra il nuovo set attraverso la cornetta, in una scena che omaggia il celebre sketch di Totò e Peppino De Filippo.

Thanat Pagliani

Tra le presenze confermate figurano Pierluigi Lupo, esperto di strategie e tattiche per aiutare i concorrenti a fronteggiare le trappole del Dottore, e Thanat Pagliani, che - oltre a proporre previsioni spesso sbagliate sul contenuto del pacco - porta in studio piatti tipici della regione di provenienza dei concorrenti chiamati a giocare.

Affari tuoi manca dallo schermo dal 29 giugno, l'ultima puntata è andata in onda il 28 giugno. Lo show game ha lasciato spazio, come di consueto a Techetechetè e al suo spin-off, Techetechetè Top Ten, condotto da Bianca Guaccero che in questa stagione è stato trasmesso per alcune settimane dal lunedì al venerdì, anche questa scelta era legata all'arrivo de La Ruota della Fortuna nell'access time al posto di Paperissima, spostato su Italia 1.