Adventure Time si espande, HBO Max ordina la nuova serie spin-off su Gommarosa e Marceline

L'universo di Adventure Time è tutt'altro che pronto a fermarsi. A distanza di quasi quindici anni dal debutto della serie originale, Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios hanno annunciato un nuovo capitolo destinato a far felici gli appassionati storici: Adventure Time: Gommarosa and Marceline diventerà ufficialmente una serie animata per HBO Max.

Una nuova serie per Adventure Time

L'annuncio è arrivato durante l'Annecy International Animation Film Festival, uno degli appuntamenti più importanti dedicati all'animazione mondiale, dove Warner Bros. ha presentato i suoi principali progetti in arrivo. Contestualmente è stato confermato che HBO Max ha ordinato direttamente una prima stagione composta da dieci episodi per lo spin-off di Adventure Time, senza passare attraverso la realizzazione di un episodio pilota.

Si tratta dell'ennesima espansione di un franchise che negli ultimi anni ha dimostrato di essere ancora in ottima salute. Dopo il successo di Adventure Time: Distant Lands e soprattutto di Adventure Time: Fionna and Cake, il testimone resta nelle mani di Adam Muto, storico autore della serie, vincitore di un Emmy e ormai considerato il principale custode dell'universo creato da Pendleton Ward.

Muto tornerà infatti come showrunner e produttore esecutivo, affiancato ancora una volta da Fred Seibert, produttore storico del franchise, e da Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe.

Questa volta, però, al centro della storia non ci saranno Finn e Jake, ma due dei personaggi che negli anni hanno conquistato il pubblico più di qualsiasi altro.

Un viaggio inedito per Warner Bros.

Secondo la sinossi diffusa da Warner Bros., la nuova serie seguirà la Principessa Gommarosa e Marceline la Regina dei Vampiri durante un viaggio che le porterà negli angoli più remoti della Terra di Ooo.

Lungo il cammino incontreranno vecchi amici, nuove minacce e situazioni completamente inedite, dando vita a un racconto che, a differenza della miniserie Adventure Time: Side Quests, sarà costruito come una lunga storia seriale destinata a svilupparsi nel corso di più episodi e, potenzialmente, anche di più stagioni. Una scelta che conferma la volontà di proseguire il modello narrativo inaugurato da Fionna & Cake, puntando su archi narrativi più ampi e maturi rispetto alla struttura autoconclusiva che aveva caratterizzato buona parte della serie originale.

La scelta delle protagoniste non sorprende affatto. Gommarosa e Marceline rappresentano infatti uno dei rapporti più iconici dell'intero universo di Adventure Time. Per anni i fan hanno ipotizzato una relazione sentimentale tra le due, alimentando discussioni e teorie online fino a quando, nel finale della decima stagione trasmesso nel 2018, la serie rese ufficiale il loro legame con un bacio destinato a entrare nella storia dell'animazione televisiva.

All'epoca fu un momento rivoluzionario per una produzione rivolta anche a un pubblico giovane, diventando uno dei primi esempi di rappresentazione queer esplicita all'interno di una serie animata mainstream. Da allora la loro popolarità non ha mai smesso di crescere. "Non vediamo l'ora di scoprire dove ci porterà ancora una volta la sconfinata immaginazione di Adam", ha dichiarato Amy Gravitt, vicepresidente esecutiva della programmazione comedy di HBO e HBO Max. "È una gioia tornare a esplorare il mondo di Adventure Time insieme ai nostri partner di Cartoon Network Studios."

Entusiasta anche Sam Register, secondo cui Adventure Time continua a essere "uno degli universi più creativi e amati dell'animazione", mentre Adam Muto ha spiegato di essere felice di poter raccontare una nuova storia dedicata a "due dei suoi personaggi preferiti".

Il progetto, approvato internamente appena due mesi fa, si trova attualmente nella fase di scrittura, segno che la produzione è ancora agli inizi. L'annuncio di Adventure Time: Bubblegum and Marceline ha rappresentato il momento culminante della presentazione Warner Bros. ad Annecy, che ha incluso anche un primo sguardo a Adventure Time: Side Quests, nuove immagini di Yokoso Scooby-Doo, Foster's Fun Time With Imaginary Friends, Supermutant Magic Academy e la conferma di un'altra importante novità: Genndy Tartakovsky sta sviluppando una serie animata dedicata a Conan il Barbaro per Prime Video.