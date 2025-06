Adventure Time: Fionna e Cake, ci sono novità su trama e personaggi della seconda stagione

Durante il Festival di Annecy, Fionna and Cake, spin-off di Adventure Time, ha svelato nuovi dettagli sulla seconda stagione. Il racconto si sposterà nel mondo originario di Fionna, tra nuove bizzarrie e l'arrivo della Huntress Wizard.

Adventure Time: Fionna and Cake torna con nuovi segreti

Non si placano le sorprese in arrivo dalla Terra di Ooo. Il Festival Internazionale dell'Animazione di Annecy 2025, già teatro di annunci per Steven Universe e Regular Show, ha puntato i riflettori anche sull'universo alternativo di Adventure Time: Fionna and Cake. Il produttore e showrunner Adam Muto ha svelato che la seconda stagione abbandonerà i frenetici salti nel multiverso per concentrarsi sul mondo di origine di Fionna: un contesto più "terreno", simile al nostro, ma non per questo meno eccentrico. "Questa volta volevamo mantenere la maggior parte delle avventure nel mondo di Fionna, e pensavo che questo lo avrebbe reso più normale, ma è comunque piuttosto strano. E questo è un tratto fondamentale del DNA di Adventure Time", ha spiegato Muto durante il panel.

Nel primo ciclo di episodi, Fionna - versione alternativa di Finn - veniva catapultata nel cuore di Ooo per salvare il multiverso, accompagnata dalla sua compagna felina Cake. Ora, il focus si sposterà sulla dimensione da cui proviene, permettendo agli autori di esplorare nuove dinamiche con un tono che promette follia sotto la superficie della normalità. E mentre il nuovo trailer non è ancora stato diffuso online, chi era presente ad Annecy ha potuto godere di un'anteprima esclusiva che conferma il ritorno in grande stile del duo più bizzarro della galassia cartoon.

A rendere ancora più atteso il ritorno di Fionna and Cake è l'annuncio dell'ingresso in scena della Huntress Wizard, personaggio che i fan di Adventure Time ricorderanno per il suo breve flirt con Finn. La sua assenza nella prima stagione dello spin-off aveva lasciato alcuni interrogativi, e il suo ritorno promette di rimescolare le carte nella nuova versione dell'Ooo post-finale. Il suo ruolo non è ancora chiaro, ma la curiosità cresce a ogni dettaglio svelato.

E se non bastasse l'introduzione di nuovi personaggi, a dare un tocco speciale alla seconda stagione ci pensa Rebecca Sugar, creatrice di Steven Universe. Proprio durante il panel, Sugar è apparsa tra il pubblico per annunciare di aver composto una canzone originale per il prossimo capitolo della serie. Un crossover creativo, se non narrativo, che testimonia quanto l'universo Cartoon Network sia un laboratorio condiviso, fatto di stima reciproca e collaborazioni imprevedibili. Fionna, Cake, maghe misteriose e musiche da un altro mondo: la seconda stagione si preannuncia come un altro viaggio surreale nel cuore dell'immaginazione.