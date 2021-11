Hugh Jackman canta la sigla di Adventure Time in un video virale

Hugh Jackman e le note musicali hanno sempre avuto un rapporto particolarmente positivo. Questa volta, l'attore ha intonato la sigla di Adventure Time preferita dai fan in un video virale che ha postato sul suo profilo Instagram.

Come riportato da Comic Book, è trascorso tanto tempo da quando Adventure Time si è trasformata in una serie vera e propria per Nickelodeon nel 2010. Con più di 280 episodi, lo show ha conquistato il cuore dei suoi spettatori, tra cui trova posto anche Hugh Jackman. Il protagonista di The Greatest Showman ha indossato una t-shirt di Adventure Time e ha intonato la canzone Bacon Pancakes, cantata da Jake nell'episodio Burning Low.

Adventure Time sarebbe dovuta giungere alla sua fine nel 2018 ma, in realtà, sta continuando grazie al medium dei fumetti e ad alcuni episodi speciali che rivisitano quanto accaduto nel corso dello show canonico. Questi quattro speciali focalizzano la loro attenzione su personaggi quali BMO, Marceline, Princess Bubblegum, Peppermint Butler, Finn e Jake.

Gli episodi su Finn e Jake, tra l'altro, hanno offerto un finale vero e proprio incentrato su questi due personaggi. Al momento, è prevista anche la messa in cantiere di Adventure Time: Fiona and Cake che, però, non ha ancora una data ufficiale di distribuzione su HBO Max.