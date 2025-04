Adolescence ha superato tutte le stagioni di Bridgerton nella classifica delle serie Netflix più viste

La serie inglese co-creata da Stephen Graham ha superato anche La regina degli scacchi, The Night Agent e Un inganno di troppo.

Non si ferma il successo di Adolescence. La serie rivelazione co-creata da Stephen Graham e Jack Thorne sta scalando la classifica delle serie Netflix in lingua inglese più viste di sempre passando dal nono al quarto posto.

Lo rivela lo streamer, mostrnado come Adolescence abbia superato le stagioni 1 e 3 di Bridgerton, le miniserie La regina degli scacchi e Un inganno di troppo e la prima stagione della serie The Night Agent.

Avendo debuttato meno di un mese fa, il 13 marzo, Adolescence ha già superato i 114 milioni di visualizzazioni, secondo Netflix. Di queste, 17,8 milioni sono state registrate la scorsa settimana, posizionando la serie ancora una volta al primo posto, superando Gone Girls: The Long Island Serial Killer e la serie medico-procedurale Pulse nelle rispettive settimane di debutto.

Una nota interessante che sta contribuendo al successo dello show riportata dall'Hollywood Reporter: Adolescence è disponibile in streaming nelle scuole secondarie di tutto il Regno Unito.

Stephen Graham in una scena

Chi sono realmente i nostri figli?

Come possiamo leggere nella nostra recensione di Adolescence, la serie racconta la storia di come il mondo di una famiglia venga sconvolto quando il tredicenne Jamie Miller (Owen Cooper) viene arrestato per l'omicidio di una compagna di scuola. Stephen Graham interpreta il padre di Jamie, Eddie Miller. Ashley Walters veste i panni dell'ispettore di polizia Luke Bascombe ed Erin Doherty è Briony Ariston, la psicologa clinica assegnata al caso di Jamie.

La miniserie riunisce Stephen Graham e Philip Barantini, che avevano già collaborato al lungometraggio Boiling Point. Come nel caso di Boiling Point, ogni episodio di Adolescence è un singolo piano sequenza.