Adolescence: la risposta del co-creatore all'"assurda disinformazione" diffusa da Elon Musk

Uno dei due creatori della serie Netflix ha smentito la teoria secondo cui l'etnia del protagonista sarebbe stata cambiata in corso d'opera.

Visti i temi sociali che affronta, non stupisce che la serie rivelazione Adolescence rischi di diventare oggetto di strumentalizzazione politica.

Jack Thorne, co-creatore della serie Netflix con la star Stephen Graham, ha recentemente denunciato le insinuazioni "assurde" secondo cui i crimini da coltello nel Regno Unito "sono commessi solo da ragazzi neri" dopo la diffusione sul web di affermazioni online secondo cui l'etnia del personaggio principale sarebbe stata cambiata per per rendere l'assassino della serie bianco.

"Non stiamo facendo un discorso sulla razza con questo show", ha spiegato Thorne al podcast The News Agents. "Stiamo facendo un discorso sulla mascolinità. Stiamo cercando di analizzare un problema. Non stiamo dicendo che questa è una cosa o l'altra. Stiamo dicendo che questa riguarda i ragazzi".

La sua dichiarazione segue le informazioni errate diffuse sulla piattaforma X e amplificate dallo stesso Elon Musk in cui si accusava la serie Netflix di "propaganda anti-bianca", sostenendo che avesse "cambiato la razza del vero assassino da un uomo nero/migrante a un ragazzo bianco e la storia dice che è stato radicalizzato online dal movimento della pillola rossa". "Wow", ha scritto Musk in risposta alla teoria priva di fondamento, senza offrire alcun contesto aggiuntivo per i suoi 219 milioni di follower.

Uno sguardo agghiacciante sull'adolescenza

Come sottolineato dalla nostra recensione di Adolescence, la serie non si basa su un caso specifico, ma mira a richiamare l'attenzione sulla radicalizzazione online di adolescenti e sull'aumento di crimini con arma bianca.

"La domanda che ci siamo posti è perché la violenza da parte di giovani uomini o ragazzi verso giovani donne o ragazze è in aumento? Perché sta succedendo questo?" aveva detto in precedenza Jack Thorne a Deadline. "Analizzarlo e cercare di porre questa domanda nel modo più completo possibile, senza fornire risposte facili, era l'obiettivo che Stephen Graham e io ci siamo prefissati anni fa".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Spero che ciò che abbiamo fatto sia stato far luce su un'area di cui si è parlato, ma che non viene analizzata a sufficienza. Questo è un problema di cui tutti sono a conoscenza, ma scoprirlo attraverso Jamie è qualcosa che ci siamo prefissati di catturare. Che le persone siano entusiaste di guardare e capire Jamie, e cercare di capire il problema attraverso Jamie, è gratificante".