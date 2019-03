Adidas lancia le sneakers limited edition de Il Trono di Spade!

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, oggi Adidas Running ha finalmente annunciato l'attesissima collaborazione con Il trono di spade, la leggendaria serie televisiva targata HBO®, formata da sei Ultraboost!

Dal 2011 - anno di esordio della serie - Game of Thrones ha rivoluzionato il panorama dell'intrattenimento, superando i confini del mondo di Westeros per imporsi prepotentemente nella moderna cultura pop. In vista dell'ottava e ultima stagione, Adidas ha reinterpretato le celebri casate e i più famosi abitanti di Westeros immaginandoli sotto forma di sneaker. La collezione prevede sei Ultraboost in edizione limitata, ciascuna delle quali appositamente progettata per riprodurre i tratti, i colori e le peculiarità dei personaggi a cui si ispira, scelti sia tra i buoni sia tra i cattivi.

Le scarpe si distinguono per i discreti riferimenti alle varie fazioni di Westeros in lotta l'una contro l'altra, tra cui lo stemma sulla linguetta e il motto sul tallone, mentre i motivi ispirati alle casate creano combinazioni cromatiche sfrontate e originali. Le silhouette Adidas per Il trono di spade nascono quindi dall'unione tra tecnologie orientate alle performance ed estetica accattivante, per un impatto visivo dai chiari riferimenti culturali.

Tutte le scarpe della collezione sfoggiano l'inconfondibile intersuola BOOST, per un ritorno di energia illimitato, e la tomaia Primeknit, che assicura prestazioni all'insegna della leggerezza. A questi due elementi si aggiungono l'iconico controtallone, sinonimo di adattabilità e supporto, e una serie di materiali decisamente insoliti.

Alberto Uncini Manganelli, General Manager di adidas Running, ha dichiarato: "Le collaborazioni esclusive fanno parte del nostro DNA e questa partnership con il Game of Thrones ne è l'ennesima riprova. Quando brand e serie televisive riescono a sconfinare al di là della loro piattaforma primaria, riversandosi nella cultura popolare, diventano inevitabilmente una fonte d'ispirazione. Questo progetto è un ulteriore esempio della nostra strategia 'open source', che ci spinge a considerare le silhouette adidas più iconiche come una tela bianca su cui raccontare una storia".

Jeff Peters, Vice President Licensing & Retail di HBO, ha commentato: "La collezione Ultraboost x Game of Thrones rappresenta l'alleanza tra due realtà di prim'ordine, in una veste destinata a conquistare non soltanto gli atleti, ma anche i collezionisti di sneaker, gli appassionati di moda e i fan della serie. Nel corso delle varie stagioni, gli spettatori hanno dimostrato di apprezzare molto i prodotti innovativi e di qualità disponibili nella linea di merchandising, che offrono un'ulteriore opportunità d'interazione con le serie TV di maggior successo. Siamo davvero entusiasti di lanciare la collezione adidas Ultraboost ispirata a Game of Thrones: è un modo per celebrare l'imminente conclusione della serie insieme a tutti i fan!".

Le Ultraboost adidas x Game of Thrones in edizione limitata potranno essere acquistate a partire dal 22 marzo 2019 esclusivamente sul sito adidas.com, tramite l'app adidas e presso rivenditori selezionati, al prezzo consigliato di 180 euro. Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://www.adidas.com/ultraboost. È inoltre possibile partecipare alla discussione su Twitter e Instagram seguendo @adidasRunning.