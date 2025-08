Addio, Carrie Bradshaw: And Just Like That e l'universo di Sex and the City finiscono con la terza stagione

La serie And Just Like That, progetto sequel di Sex and the City in onda in Italia su Sky e NOW, si concluderà con la stagione 3.

Michael Patrick King, showrunner e autore dello show, ha confermato la notizia sui social media svelando la fine della storia di Carrie Bradshaw.

L'annuncio della fine di And Just Like That

In un post lo sceneggiatore dello show, di cui potere leggere la nostra recensione,ha spiegato: "E semplicemente così... La storia in corso dell'universo di Sex and the City sta arrivando a una conclusione. Mentre stavo scrivendo l'ultimo episodio della stagione 3 di And Just Like That... è diventato chiaro, per me, che questo potrebbe essere un posto meraviglioso dove fermarsi".

King ha quindi sottolineato: "Insieme a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, abbiamo deciso di concludere la popolare serie in questa stagione con un finale suddiviso in due parti ed estendere l'ordine originale da 10 episodi a 12".

Lo showrunner ha spiegato anche il motivo per cui la notizia è stata data solo oggi: "Io e SJP abbiamo evitato di annunciarlo fino a ora perché non volevamo che la parola 'finale' oscurasse il divertimento rappresentato dal guardare la stagione. Ringraziamo con grandissima gratitudine tutti gli spettatori che hanno lasciato entrare nelle loro case e nei loro cuori questi personaggi nel corso di molti anni".

La fine della storia di Carrie

Sex and the City, che ha debuttato sugli schermi americani nel 1998 su HBO, è diventata con le sue sei stagioni uno dei titoli cult della storia del piccolo schermo. Nel 2021 era poi arrivato il progetto sequel And Just like That, mentre nel 2013 la storia di Carrie era stata al centro di uno show prequel.

Nel cast dello show erano tornate le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, ma non Kim Cattrall che aveva preferito non riprendere il ruolo di Samantha Jones, sollevando il disappunto di tantissimi fan.

Bisognerà attendere per scoprire la reazione del pubblico all'addio a Carrie e alle sue amiche e se, in futuro, i personaggi torneranno in qualche modo sugli schermi.