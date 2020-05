Adam Sandler in vetta alla classifica dei film più visti su Netflix con due titoli

Adam Sandler continua ad essere il più popolare sulla piattaforma streaming Netflix, come dimostrano le due pellicole più viste in queste settimane dagli utenti, ovvero Diamanti Grezzi e Mia Moglie Per Finta, due film che lo vedono protagonista e che a quanto pare stanno avendo un enorme successo.

Jennifer Aniston e Adam Sandler in coppia per il film Just Go With It

I fan di Adam Sandler hanno dimostrato questa settimana di essere sempre più fedeli al loro beniamino, soprattutto dopo l'uscita lunedì di Diamanti grezzi, un successo prevedibile visto il grande successo che ha ottenuto nelle sale. Una prestazione che è piaciuta molto alla critica e al pubblico, che a quanto pare continua ad avere successo visto che il film si piazza al primo posto tra i film più visti questa settimana.

Ma non sono solo le novità dell'attore a piacere al pubblico, infatti al secondo posto si piazza Mia moglie per finta, una divertente commedia del 211, che lo vede in coppia con Jennifer Aniston in una serie di eventi goliardici tipici delle commedie classiche di Adam Sandler.

Secondo We Got This Covered, il particolare successo di Adam Sandler questa settimana può essere ricondotto ai due miliardi di ore che sono state viste su Netflix, fin da quando ha firmato un accordo esclusivo con loro nel 2014. Questo dimostra una fedeltà solida da parte del suo pubblico, nonostante molti suoi lavori siano stati denigrati dalla critica.

Prossimamente Adam Sandler tornerà su Netflix con due nuove produzioni, ovvero Hubie Halloween e Dan Pan.