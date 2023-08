Adam Sandler e le sue figlie nel trailer di You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah

Su Netflix sta per arrivare la commedia You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, con star Adam Sandler e le sue figlie, e online è stato condiviso il trailer.

Adam Sandler e le sue figlie sono protagonisti del film You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, di cui è stato condiviso il trailer online.

Nel video si assiste a quello che accade quando una teenager inizia a organizzare il proprio bat mitzvah, situazione che causa tensioni tra amiche, delusioni e tanti problemi.

La trama del film

Il film You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah è un adattamento del romanzo scritto da Fiona Rosenbloom e arriverà sugli schermi di Netflix il 25 agosto.

Al centro della trama ci sono Stacy Friedman (Sunny Sandler) e Lydia Katz, migliori amiche da molti anni, che devono affrontare i problemi dell'adolescenza. Stacy è impegnata nell'organizzazione del suo bat mitzvah e a provare a conquistare il ragazzo per cui ha una cotta, Andy Goldfarb. Lydia finisce però per avere una storia proprio con il giovane, e le due ragazze si allontanano.

Adam Sandler: Il comico che tutti amano odiare

Il cast del progetto

Nel cast ci sono anche Adam Sandler e Sadie, sorella di Sunny. Idina Menzel ha invece il ruolo della madre della giovane protagonista.

Tra gli interpreti spazio poi a Sarah Sherman, Luis Guzman, Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Dylan Dash, Millie Thorpe, e le esordienti Zaara Kuttemperoor e Ivory Baker. La regia è di Sammi Cohen e la sceneggiatura è firmata da Alison Peck.