Adam Sandler e la sua famiglia protagonisti di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

L'attore Adam Sandler, insieme alla moglie e alle figlie, sarà il protagonista del film Netflix intitolato You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah.

Adam Sandler e la sua famiglia saranno i protagonisti del film You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, progetto tratto dal romanzo scritto da Fiona Rosenbloom.

Netflix non ha però rivelato i ruoli affidati ai membri del cast del progetto che sarà diretto da Sammi Cohen, mentre la sceneggiatura è firmata da Alison Peck.

Tra gli interpreti di You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah ci sono quindi Adam Sandler e sua moglie Jackie, affiancate dalle figlie teenager Sunny e Sadie.

Nel cast ci saranno poi Idina Menzel, che ha già lavorato insieme al potagonista in Uncut Gems, Sarah Sherman e Luis Guzman, già tra gli attori di Punch-Drunk Love.

I produttori hanno inoltre confermato la presenza di Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Dylan Dash, Millie Thorpe e gli esordienti Zaara Kuttemperoor e Ivory Baker.

La storia del libro è ambientata all'inizio del 2000 e la protagonista è Stacey Friedman, che si sta preparando per il suo bat mitzvah ritrovandosi invece in crisi dopo aver scoperto la sua migliore amica Lydia Katz baciare Andy Goldfarb, il giovane per cui ha da tempo una cotta. Il tradimento porta la ragazza a litigare con la coetanea e a dare il via a una serie di situazioni comiche che potrebbero rovinare uno degli eventi più importanti della sua vita.

Adam Sandler sarà coinvolto come attore e anche come produttore esecutivo.