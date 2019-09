Ad Astra, clip esclusiva del film di fantascienza con Brad Pitt

Ad Astra il film con Brad Pitt presentato in anteprima a Venezia, esce nelle sale il 26 settembre, ecco in esclusiva una clip video.

Dopo essere stato presentato in anteprima a Venezia, Ad Astra, il film con Brad Pitt di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, arriva nelle sale il prossimo 26 settembre grazie alla 20th Century Fox.

Il film è incentrato su Roy McBride un astronauta della NASA: la sua stazione di osservazione viene distrutta durante un sovraccarico proveniente da Nettuno e la Terra è colpita da scariche elettriche tali da minacciarne la sopravvivenza. L'origine di queste scariche è l'astronave di Clifford McBride, un pioniere dello spazio partito quasi trent'anni fa per cercare segni di vita su Nettuno. A risolvere il problema è mandato proprio il Maggiore Roy McBride, un soldato ultradecorato che è anche il figlio di Clifford.

Roy McBride è interpretato da Brad Pitt, il padre Clifford e Tommy Lee Jones. Gli altri protagonisti sono Ruth Negga, Donald Sutherland, John Ortiz, Liv Tyler, Jamie Kennedy, Kimberly Elise, Loren Dean e Bobby Nish.

Ad Astra, uno dei migliori film sullo spazio degli ultimi tempi, è diretto da James Gray, a proposito del regista statunitense il protagonista Brad Pitt ha detto "Mi piacciono le sue opere e la sua profonda conoscenza della storia del cinema. C'è sempre un elemento classico nelle sue narrazioni, molto elegante e grandioso. Le nostre prime conversazioni sul film riguardavano soprattutto il modo in cui il protagonista crea legami con gli altri"

Il film sfrutta l'allegoria del viaggio nello spazio per raccontare un problematico rapporto padre-figlio tutto da risolvere. In attesa dell'arrivo in sala di Ad Astra programmato per il 26 settembre, vi presentiamo in esclusiva un'inedita video clip svela nuovi dettagli dell'odissea spaziale di Brad Pitt. Il film sarà distribuito dalla 20th Century Fox.