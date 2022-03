Acque Profonde, su Prime Video in streaming da oggi

Acque Profonde, il thriller con Ben Affleck e Ana de Armas, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 18 marzo 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Il film, titolo originale Deep Water, è stato diretto da Adrian Lyne, a distanza di 20 anni dal successo di film come Proposta indecente e Attrazione fatale. Il progetto si basa sul romanzo di Patricia Highsmith e ha come protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas nei ruoli di Vic e Melinda Van Allen, una coppia agiata il cui matrimonio è ormai finito. Finora, la loro unione pubblica si è imperniata soltanto sulle apparenze, e soprattutto su un accordo: la totale libertà di agire come vogliono, purché si eviti a qualunque prezzo il divorzio.

Locandina di Acque Profonde

Melinda, quasi provocatoriamente, frequenta però una lunga serie di amanti, e non evita di farlo notare a Vic, che cerca di mandare giù i bocconi amari e non venire meno al tacito proposito. Ma i comportamenti smaccati di Melinda si faranno sempre più insopportabili per l'uomo, il cui orgoglio risulterà sempre più intaccato. La vicenda si farà decisamente più ingarbugliata quando gli amanti della donna inizieranno a sparire misteriosamente, e la posizione di Vic diverrà sempre più complicata. Ma è possibile che quell'uomo apparentemente glaciale possa sfogare improvvisamente la propria gelosia e vendetta su degli sconosciuti, la cui unica colpa è di frequentare una donna bellissima ma profondamente diabolica?

Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Acque Profonde segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall'inizio catturano l'attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti. Nel cast sono presenti anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock, e Kristen Connolly.