L'Accademia del Bene e del Male, da TUDUM una nuova anteprima del film Netflix

Si è già fatto ritorno a scuola, ma una scuola come L'Accademia del Bene e del Male non l'avevate ancora vista (se non nei trailer), e ora è tempo di darle un'occhiata più approfondita in questa anteprima dall'evento globale targato Netflix TUDUM.

Nel video si può assistere all'attivazione dei poteri dei giovani studenti, in particolare di una delle protagoniste, scena accompagnata dalla voce di Billie Eilish.

Come promesso, la nuova edizione di TUDUM ci sta riservando davvero tante sorprese, e tra queste vi è anche un ulteriore sguardo a una delle produzioni Netflix di punta per questo autunno, L'Accademia del bene e del male.

Il lungometraggio diretto da Paul Feig (Ghostbusters, Un Piccolo Favore) si basa sulla saga letteraria per ragazzi a opera di Soman Chainani The School for Good and Evil, e vede come protagoniste le giovani attrici Sofia Wylie e Sophie Anne Caruso nei panni di Agatha e Sophie, due ragazzine che vengono prelevate dal loro villaggio per frequentare la misteriosa scuola dove, apparentemente, sono nate tutte le fiabe che conosciamo.

Sarà dunque un film ricco di emozioni e avventure L'Accademia del Bene e del Male, ma anche di stelle di Hollywood: oltre ai giovani interpreti, sullo schermo vedremo infatti anche attori navigati come Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, Rob Delaney, Rachel Bloom, e avremo persino Cate Blanchett nel ruolo della Narratrice.

Cosa potremmo volere di più? L'Accademia del Bene e del Male arriverà il 19 ottobre su Netflix.