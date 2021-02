Aaron Eckhart sarà Gerald Ford nella serie Showtime The First Lady

Aaron Eckhart sarà l'ex presidente americano Gerald Ford, marito di Michelle Pfeiffer/Betty Ford, nella miniserie The First Lady che racconta la storia del potere americano attraverso le sue figure femminili.

Dopo l'aggiunta di Jayme Lawson e Kristine Froseth, la miniserie Showtime The First Lady celebra l'arrivo di Aaron Eckhart che interpreterà l'ex presidente Gerald Ford.

Golden Globes 2007, Aaron Eckhart

Variety anticipa la news annunciando l'ingresso di Aaron Eckhart nel cast a fianco di Michelle Pfeiffer, che interpreterà Betty Ford. Jayme Lawson si calerà nei panni di Michelle Obama dai 15 ai 30 anni.

The First Lady si apre infatti con la Obama giovane studentessa a Chicago che, dopo essersi laureata ad Harvard e dopo aver frequentato la Princeton Law School, incontra e sposa Barack Obama nel 1992. Kristine Froseth, che comparirà solo in tre episodi, interpreterà la versione giovane di Betty Ford che studia danza con Martha Graham a New York City per poi spostarsi a Grand Rapids, Michigan, dove lavora per Herpolsheimer prima di sposare Gerald Ford.

La miniserie, diretta e prodotta da Susanne Bier, racconterà la storia della leadership americana attraverso la storia e lo sguardo delle donne che hanno vissuto alla Casa Bianca. La prima stagione si focalizzerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama.

Il premio Oscar Viola Davis interpreterà Michelle Obama, Michelle Pfeiffer sarà Betty Ford, mentre Pamela Adlon e Rhys Wakefield saranno, rispettivamente, Nancy Howe e Dick Cheney.