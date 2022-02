The First Lady: il teaser mostra la trasformazione di Viola Davis in Michelle Obama

La serie The First Lady, prodotta dall'attrice premio Oscar, mostrerà Viola Davis nel ruolo di Michelle Obama, ecco il primo teaser.

The First Lady è la nuova serie di Showtime che racconterà la storia delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti e il teaser mostra la trasformazione di Viola Davis in Michelle Obama, Michelle Pfeiffer che sarà Betty Ford e Gillian Anderson nel ruolo di Susanne Bier.

Il video dà spazio a ognuna delle first ladies mostrando in che modo affrontano l'attenzione della società, dei media e il loro ruolo.

La prima stagione della serie The First Lady, diretta da Susanne Bier con Cathy Schulman in veste di showrunner, si concentrerà sulle vite personali e politiche di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt.

Nella serie The First Lady la coppia composta da Franklin ed Eleanor Roosevelt sarà interpretata da Kiefer Sutherland e Gillian Anderson, reduce dal successo di The Crown.

Alla regia del progetto c'è Susanne Bier e nel cast ci sono anche Viola Davis, coinvolta inoltre come produttrice, e O-T Fagbenle nei panni di Michelle e Barack Obama, Michelle Pfeiffer e Aaron Eckhart che saranno la coppia composta da Betty e Gerald Ford. Il cast è poi completato da Dakota Fanning, Judy Greer, Rhys Wakefield, Kristine Forseth, Aya Cash e Jayme Lawson.

Al centro di The First Lady ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca e, alternando l'attenzione dalla vita privata alla dimensione professionale, saranno approfondite le storie di leggendarie First lady.