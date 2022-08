The First Lady: Showtime cancella la serie con Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson

La presenza delle dive Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson non è bastata a garantire il rinnovo alla serie antologica The First Lady.

Showtime non produrrà una seconda stagione della serie antologica drammatica The First Lady. Dopo gli ascolti della prima stagione, la serie è stata cancellata nonostante la presenza nel cast dele star Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson.

The First Lady: Dakota Fanning (Susan Ford), Michelle Pfeiffer (Betty Ford) e Aaron Eckhart (Jerry Ford)

La prima stagione di The First Lady, ambientata nell'ala est della Casa Bianca e incentrata sul racconto delle storie delle carismatiche, complesse e dinamiche first lady americane, si focalizzava su Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) e Michelle Obama (Viola Davis), con Davis anche in veste di produttrice esecutiva.

"Showtime può confermare che la serie antologica The First Lady non andrà avanti con un'altra stagione", ha dichiarato un portavoce della rete a Deadline. "Vorremmo applaudire l'abilità artistica e l'impegno della nostra showrunner Cathy Schulman, della regista Susanne Bier, dei loro colleghi produttori esecutivi, del nostro fantastico cast - guidato dalla produttrice esecutiva Viola Davis con Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson - e del nostro partner in studio Lionsgate per il loro impegno lavorare nel raccontare le storie uniche di tre leader straordinarie".

The First Lady, che ha ricevuto un'accoglienza tiepida dalla critica, è stata firmata dallo scrittore Aaron Cooley, dalla JuVee Productions di Davis e Julius Tennon con Welle Entertainment di Cathy Schulman e Gaspin Media di Jeff Gaspin. Cooley è stato il produttore esecutivo insieme a Davis e Tennon tramite la loro JuVee Productions, Schulman tramite Welle Entertainment, Gaspin tramite Gaspin Media e Brad Kaplan tramite Link Entertainment. Susanne Bier era la regista/produttrice esecutiva. Showtime e Lionsgate TV hanno co-prodotto la serie.

solo pochi mesi fa Cathy Schulman e Susanne Bier avevano anticipato l'intenzione di esplorare potenziali stagioni future incentrate sulle figure di Jacqueline Kennedy Onassis, Hillary Clinton, Dolly Madison, Edith Wilson, Martha Washington, Rosalynn Carter o Melania Trump.