The First Lady: il trailer della serie sulle mogli dei presidenti degli USA

Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson sono le protagoniste della serie The First Lady, ecco il trailer della prima stagione.

La serie The First Lady debutterà il 17 aprile su Showtime e il trailer regala molte scene tratte dal progetto che racconterà le storie di Michelle Obama, Eleanor Ford e Betty Ford.

Nel video si vede il modo in cui le tre donne si scontrano con le richieste del team del proprio marito dal punto di vista politico, le difficoltà nel dover gestire la dimensione pubblica e quella privata e la consapevolezza che il mondo sarà sempre pronto a giudic

La prima stagione della serie The First Lady, diretta da Susanne Bier con Cathy Schulman in veste di showrunner, si concentrerà sulle vite personali e politiche di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt.

Nella serie The First Lady la coppia composta da Franklin ed Eleanor Roosevelt sarà interpretata da Kiefer Sutherland e Gillian Anderson, reduce dal successo di The Crown.

Alla regia del progetto c'è Susanne Bier e nel cast ci sono anche Viola Davis, coinvolta inoltre come produttrice, e O-T Fagbenle nei panni di Michelle e Barack Obama, Michelle Pfeiffer e Aaron Eckhart che saranno la coppia composta da Betty e Gerald Ford. Il cast è poi completato da Dakota Fanning, Judy Greer, Rhys Wakefield, Kristine Forseth, Aya Cash e Jayme Lawson.