A testa alta, ultima puntata stasera su Canale 5: come finisce la fiction con Sabrina Ferilli?

A testa alta è stata un indubbio quanto inatteso successo: la fiction con Sabrina Ferilli, pur collezionando parecchie critiche, con le prime due serate ha registrato numeri invidiabili, sempre intorno ai 4 milioni di spettatori, quando più quando poco meno.

Stasera su Canale 5 quindi, con l'ultima puntata, che andrà in onda al termine de La ruota della fortuna, le aspettative saranno altissime. E non solo quelle che riguardano i numeri Auditel: il pubblico infatti preme per sapere se ci sarà una seconda stagione, cosa ancora non chiarita da Mediaset ma, come vedremo dalla trama, neppure da escludere.

Come finisce A testa alta? Per Virginia le sfide non finiscono mai

A testa alta. La preside viene "spiata" nella fiction mediaset

Alla fine della puntata precedente, l'omicidio di Ivan aveva messo la preside interpretata da Sabrina Ferilli ancora più nei guai. Il PM Gaudenzi, infatti, sospettando sia di lei che di Cecilia, la fa arrestare.

Una situazione decisamente scomoda che però non dura troppo: una confessione inattesa infatti la scagiona.

La Terzi però non riesce a rallegrarsene: ha sperato in un capovolgimento della sorte, ma non le resta ora che constatare che intorno a lei, nella sua vita professionale e in quella privata, tutto sta andando in frantumi.

A testa alta. Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio in una scena della fiction

Completamente ostracizzata, Viriginia si imbatte però in alcuni indizi che sembrano ancora una volta poter ristabilire verità e giustizia, provocando dubbi e ripensamenti anche in Gaudenzi. Che potrebbe aver capito troppo tardi che la donna ha sempre avuto ragione su una cosa: c'è qualcuno realmente intenzionato a distruggerla.

E infatti, seguendo quelle stesse tracce, Virginia assiste al lento palesarsi della verità così tanto agognata, e ancora più spaventosa di quanto avesse immaginato, perchè chi vuole la sua fine è una persona incredibilmente vicina.

Ma proprio quando la matassa sembra ormai sbrogliata, per l'ex preside si presenta una nuova sfida, se possibile anche più spaventosa: Rocco è misteriosamente scomparso. Per Virginia, nel tentativo di salvare entrambi, comincia così una nuova corsa contro il tempo.

La prima (e fin qui unica) stagione di A testa alta - Il coraggio di una donna, composta da tre puntate, sarà completamente disponibile, dalla mezzanotte di stasera, anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity.