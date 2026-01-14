A testa alta e Sabrina Ferilli tornano stasera su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Criticata ma anche molto vista: A testa alta, la fiction diretta da Giacomo Martelli con Sabrina Ferilli, tornerà stasera su Canale 5 alle 22:00 con la seconda puntata, che dovrà cercare di non far rimpiangere i risultati della prima.

Una settimana fa infatti erano stati oltre 4 milioni gli spettatori che avevano deciso di dare una chance al nuovo progetto dell'attrice romana, per 25.2 punti di share.

Cosa succederà nella seconda puntata di A testa alta?

A testa alta. La famiglia di Virginia nella fiction

Virginia Terzi è ricattata da qualcuno che con le minacce vuole costringerla ad abbandonare il suo ruolo all'interno della scuola. Il punto ora è scoprire chi c'è dietro a questo piano malvagio? A complicare la situazione l'arrivo nella cittadina sul lago di una ragazza misteriosa. Comincia a farsi largo un dubbio: e se fosse stata lei a organizzare tutto, forse in cerca di vendetta?

Finalmente sembra vicina una svolta nelle indagini, l'identità del malfattore o della malfattrice sta per essere scoperta. Purtroppo il prezzo da pagare è altissimo: se Marco mette a repentaglio la sua stessa vita, Virginia, così concentrata sullo scandalo, perde di vista una nuova minaccia incombente.

Il riassunto della puntata precedente

A testa alta. Sabrina Ferilli è la preside Virginia Terzi nella fiction mediaset

Virginia Terzi è una preside stimata, una figura autorevole e rispettata in un liceo di un piccolo borgo affacciato su un lago alle porte di Roma. Crede profondamente nella scuola come luogo di crescita e responsabilità ed è pronta a lanciare un progetto educativo contro la dipendenza digitale: A testa alta.

Tutto cambia quando scopre che un suo video privato sta circolando in rete senza autorizzazione e che la notizia si è già diffusa nel paese e nella scuola.

Mentre cerca di mantenere il controllo davanti a colleghi e studenti, deve fare i conti con le conseguenze di tutto ciò sul figlio Rocco, adolescente sensibile che si trova a vivere anche il suo primo amore. Le prime indagini fanno emergere tensioni e sospetti all'interno della comunità, lasciando intendere che dietro la diffusione del video potrebbe esserci una volontà precisa di colpire la preside e allontanarla dalla scuola.

La prima puntata della fiction è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la seconda lo sarà a partire dalla mezzanotte di oggi. Il terzo e ultimo appuntamento con la preside Virginia Terzi di Sabrina Ferilli andrà in onda mercoledì 21 gennaio.