A Star Is Born, stasera su Premium Cinema il film con Bradley Cooper e Lady Gaga

A Star Is Born è un'opera romantica e commovente arricchita dalla complicità tra i due protagonisti e dalle canzoni destinate a diventare dei classici.

Ubriaco di fama, cori e bicchieri di troppo, Jackson Maine è un cowboy prestato alla musica, un cantautore famoso ma ormai nella scia discendente della sua carriera. Una sera come tante, piena di alcool come tutte le altre, incontra una ragazza di nome Ally dal talento incredibile e decide di aiutarla a spiccare il volo nel mondo della musica. In breve tempo i due si innamorano profondamente, ma mentre Ally continua la sua ascesa in maniera fulminante, Jack non fa che perdere il suo smalto, la sua ispirazione e la sua gioia di vivere e teme che il suo senso di autodistruzione possa coinvolgere anche la donna che ama.

A Star Is Born, l'esordio alla regia di Bradley Cooper che vede l'attore protagonista accanto a Lady Gaga, presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2018, è il terzo remake di un grande classico del cinema americano. Il film è uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 5 ottobre 2018 e in quelle italiane l'11 dello stesso mese. Le canzoni del film sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper. Forte di otto nomination, la pellicola si è aggiudicata il Premio Oscar come Migliore canzone per Shallow, il brano è stata premiato anche ai Golden Globe.