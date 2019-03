A Star is Born: Shallow in testa alle classifiche dopo il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar

Dopo l'emozionante duetto agli Oscar 2019, Shallow, brano simbolo di A Star is Born schizza in testa alle classifiche grazie alla performance di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Gli Oscar hanno dato un nuovo impulso alle musiche dell'acclamato A Star Is Born così la colonna sonora del film è tornata numero uno nella classifica dei 200 album più venduti mentre Shallow, forte della statuetta come miglio canzone dell'anno, diventa numero uno nella Billboard Hot 100.

La colonna sonora di A Star Is Born, prima per la quarta settimana consecutiva, ha movimentato 129.000 unità tra album venduti e streaming online segnando un aumento del 153%, infiammato dalla performance di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar.

Shallow ha fatto un balzo in avanti ancor più grande passando dal 21° al 1° posto. in precedenza non aveva superato il quinto posto nella classifica, raggiunto nella seconda settimana dall'uscita del disco, la prima del film. Questa è la quarta hit di Lady Gaga al primo posto dopo "Just Dance" (2009), "Poker Face" (2009) e "Born This Way" (2011), ed è la prima volta che una canzone premio Oscar raggiunge la prima posizione dai tempi di "Lose Yourself" di Eminem.

