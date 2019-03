A Star Is Born: Eddie Vedder esegue uno dei brani del film in concerto

Eddie Vedder ha omaggiato A Star is Born e il suo protagonista Bradley Cooper eseguendo uno dei brani del film durante il suo concerto all'Innings Festival di Tempe, Arizona. Il frontman dei Pearl Jam ha eseguito davanti al suo pubblico la cover di Maybe It's Time, uno dei brani simbolo di Jackson Maine in A Star Is Born eseguita varie dal suo interprete Bradley Cooper nel film. Il brano è firmato dal cantautore Jason Isbell.

Il legame tra Eddie Vedder e A Star Is Born è più stretto di quanto si pensi. E' a lui che si è si è ispirato Bradley Cooper per il personaggio di Jackson Maine ed è proprio lui che ha consigliato a Cooper di evitare di realizzare il remake, consiglio che per fortuna non è stato seguito (qui trovate il nostro commento a A Star in Born).

Parlando dell'incontro con Eddie Vedder, Bradley Cooper ha svelato: "Quando gli ho parlato del film che volevo fare pensava fossi pazzo. Mi ha consigliato di lasciar perdere. Mi sono recato a Seattle per parlare con lui e gli ho fatto circa 9.000 domande. Lui mi ha fatto piccole osservazioni che solo un musicista può conoscere, mi ha fornito dettagli sia sull'estetica che sul lavoro interiore. E' stato meraviglioso".

A Star is Born ha ottenuto otto nomination agli Oscar, inclusa quella per il Miglior Film, e ha vinto un Oscar per la miglior canzone andato a Shallow.

