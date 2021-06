A Quiet Place: il 21 giugno nelle sale The Space Cinema la maratona con A Quiet Place 2

Appuntamento il 21 giugno in tutte le sale del circuito con la proiezione consecutiva del film A Quiet Place - Un posto Tranquillo (2018) e a seguire, alle ore 21.15, in anteprima il sequel A Quiet Place 2.

Tensione alle stelle e colpi di scena al cardiopalma in uno scenario a dir poco apocalittico. Il 24 giugno arriva in Italia A Quiet Place 2, il nuovo capitolo del film di successo mondiale diretto da John Krasinski. Tra i 15 film più attesi dell'estate 2021, già campione di incassi in tutto il mondo, dove fa segnare più di 100 milioni di dollari di incassi: un record importante che, ancora una volta, conferma la grande passione del 'cinema in sala'. In occasione dell'uscita italiana, tornano nei The Space Cinema gli appuntamenti speciali per tutti gli appassionati con la Maratona con Anteprima.

A Quiet Place 2: una scena del film

Il 21 giugno in tutto il circuito partirà, infatti, la maratona A Quiet Place: con un solo biglietto sarà possibile assistere alla proiezione di A Quiet Place - Un posto tranquillo e, a seguire, A Quiet Place 2, in anteprima per il pubblico The Space Cinema. L'appuntamento è alle 19:30 con il primo capitolo, per ripercorrere la lotta silenziosa della famiglia Abbott contro una minaccia extraterrestre e proseguire, alle 21:15, con la visione del secondo capitolo. Il biglietto della maratona consente anche l'accesso alla sola Anteprima.

Le prevendite sono già aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema, alla pagina dedicata alla maratona: www.thespacecinema.it/film/maratona-a-quiet-place.

Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda come sempre al pubblico l'acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.