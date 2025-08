A Quiet Place 3: John Krasinski torna alla regia della saga horror

John Krasinski tornerà alla guida di A Quiet Place in occasione di Part III, il nuovo capitolo della saga horror.

La star sarà coinvolto come sceneggiatore, regista e produttore del sequel che ha già una data di uscita fissata al 9 luglio 2027 nelle sale americane.

L'annuncio di Krasinski

Per ora non sono stati svelati i nomi dei membri del cast e nemmeno la trama del nuovo film ambientato in un mondo che è stato invaso da alieni in grado di attaccare gli umani sfruttando il proprio udito per individuarli e seguirli. John Krasinski ha condiviso la notizia del suo ritorno sui social media pubblicando un post dedicato al quarto film del franchise.

La star di Hollywood ha così svelato il logo e la data di uscita dell'atteso sequel.

Il successo del franchise horror

Nel 2018 il primo film di A Quiet Place, in cui Krasinski era coinvolto anche come attore accanto alla moglie Emily Blunt, aveva incassato quasi 341 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica. Nel cast c'erano anche Noah Jupe e Millicent Simmonds.

Il sequel era invece arrivato a quota 297.3 milioni di dollari e la storia era quindi proseguita con un film prequel, A Quiet Place: Giorno 1 (di cui potete leggere la nostra recensione), con star Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, che ha incassato 262 milioni a livello globale.

I fan dell'universo horror creato per il grande schermo, che si è poi espanso anche grazie a videogiochi e altri progetti, dovranno ora attendere, probabilmente piuttosto a lungo considerando la data di uscita annunciata oggi online, per scoprire i dettagli della nuova storia e delle eventuali new entry tra le fila dei personaggi.