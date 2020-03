A Quiet Place 2: uscita rinviata, il post di John Krasinski su Instagram

A Quiet Place 2 si farà attendere, ma ne varrà la pena. L'uscita del film di John Krasinski è stata rimandata in tutto il mondo, e l'attore ne spiega il motivo con un post su Instagram.

L'emergenza Coronavirus - ora ufficialmente classificata come pandemia - ha imposto l'adozione di severe misure precauzionali per evitare ulteriore contagi in primis in Cina e in Italia, ma ora anche nel resto del mondo.

Eventi di grande portata sono infatti stati cancellati o rimandati, e mentre nel nostro paese le sale cinematografiche sono chiuse già da giorni, e le uscite delle pellicole hanno iniziato ad essere rinviate da ormai diverse settimane, all'estero non si era ancora arrivati a prendere simili misure.

Ma ora, con l'aumento dei contagi anche negli altri paesi - persino l'attore Tom Hanks la moglie Rita Wilson sono risultati positivi - alcune decisioni sembrano essere inevitabili.

Come quella della Paramount e di John Krasinski, che hanno optato per il rinvio dell'uscita di A Quiet Place 2, come ha annunciato anche lo stesso regista e attore su Instagram.

"Una delle cose di cui vado più fiero è il fatto che le persone sostengano che il nostro film vada visto tutti insieme in sala. Ebbene, a causa delle mutevoli circostanze di ciò che sta succedendo in questo momento intorno a noi, questo non è chiaramente il momento giusto per una cosa del genere. Anche se eravamo estremamente entusiasti di farvi vedere il film al più presto... Aspetteremo a distribuirlo di modo che tutti possiamo vederlo insieme. Quindi ci vediamo al prossimo appuntamento cinefilo di gruppo! A presto!"

Una nuova data d'uscita per A Quiet Place 2 non è però ancora stata comunicata, per questo rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.