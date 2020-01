A Quiet Place 2: il trailer del sequel diretto da John Krasinski

A Quiet Place 2 ha finalmente un primo trailer che regala le prime sequenze in anteprima dell'atteso sequel diretto da John Krasinski che ritorna a raccontare la storia della famiglia alle prese con mostri e la lotta per la sopravvivenza.

Il video si apre con una spettacolare sequenza a bordo di una macchina in cui si mostra la fuga della famiglia dai mostri in una strada trafficata. Spazio poi ai protagonisti che lasciano la propria casa dove si erano svolti gli eventi al centro del primo capitolo della storia, cadendo però in una trappola e venendo salvati da uno sconosciuto a cui cercano di spiegare che ci sono ancora persone degne di essere salvate. La situazione appare però incredibilmente complicata tra fughe, distruzioni, caos e attacchi dei mostri.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, questa volta non coinvolto come attore.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

Il primo film era stato ideato senza pensare a un possibile sequel, tuttavia Krasinski ha spiegato di aver avuto un'idea che riteneva meritasse di diventare un film, proseguendo la storia dei protagonisti, e che ha convinto i finanziatori e produttori.

