A Quiet Place 2 ha messo a rischio il matrimonio di John Krasinski ed Emily Blunt

In attesa dell'uscita di A Quiet Place 2, John Krasinski svela i retroscena sullo stunt che ha messo a rischio il suo matrimonio con Emily Blunt. La sequenza in questione è quella della fuga a retromarcia in macchina che vediamo nel trailer del film, che fa seguito al primo A Quiet Place del 2018, diretto anche stavolta dallo stesso Krasinski.

A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale

L'originale A Quiet Place - Un posto tranquillo racconta le avventure distopiche di Evelyn e Lee Abbott, che tentano di crescere i propri figli in un mondo colonizzato da mostri giganti dotati di udito formidabile. La famiglia deve quindi rimanere costantemente il silenzio, per evitare di attrarre le famigerate creature aliene.

Nel sequel, di nuovo diretto da John Krasinski, a prendersi cura dei bambini rimane solo Evelyn, che si metterà in viaggio per cercare altri sopravvissuti in mezzo alle mille trappole di un pianeta sotto assedio. Tra le nuove facce che vedremo nel film ci sono quelle di Cillian Murphy e Djimon Hounsou, ma anche Krasinski farà un piccolo cameo nei panni di Lee.

In recenti dichiarazioni a CinemaBlend, John Krasinski ha inoltre svelato interessanti dettagli su una scena che vediamo nel trailer, e che ha messo ha dura prova il suo matrimonio con Emily Blunt, rimasta semi-sconvolta da una scena particolarmente realistica:

"Penso di aver messo a rischio il matrimonio quando ho messo Emily in quella macchina. Sul serio. Quando le spiegavo sul set tutte le cose che sarebbero successe dicevo 'Colpirai questo stuntman, quella macchina arriverà a tre piedi da te e poi il bus farà il giro su se stesso a 40 miglia orarie'. Ci rimase di sasso e disse 'ma per finta' e io aggiunsi 'No, no, il bus ti arriverà addosso a 40 miglia orarie'. Quello è un vero bus, e quel bus colpisce la macchina ed è completamente reale."