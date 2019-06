A Quiet Place 2: il sequel svelerà le origini dei mostri alieni?

A Quiet Place 2 avrà nel suo cast anche Brian Tyree Henry e l'attore ha ora rivelato che il sequel risponderà ad alcune domande dei fan relativi alla storia ambientata in un mondo post apocalittico, svelando forse le origini dei mostri alieni.

Il progetto, scritto nuovamente da John Krasinski, arriverà nei cinema americani il 15 maggio 2020 e, per ora, le anticipazioni relativa alla trama del film sono davvero poche.

Brian Tyree Henry interpreterà un personaggio di cui non sono stati rivelati i dettagli, tuttavia l'attore ha spiegato che nel film al centro della trama ci saranno i membri della famiglia Abbott che sono sopravvissuti, ora alle prese con la scoperta di non essere soli. In A Quiet Place 2 ritorneranno infatti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

L'attore ha poi rivelato: "Penso che si avranno inoltre alcune risposte relative alle origini di quanto accaduto, dove e come è successo. Credo che le persone lo vogliano sapere, ma si vedrà semplicemente un altro lato degli eventi... si vedrà qualche dettaglio in più rispetto all'umanità che è riuscita a sopravvivere".

Il film scritto, diretto e interpretato da Krasinski è diventata una rivelazione ai box office e ottenuto oltime recensioni e premi prestigiosi, situazione che rende il secondo capitolo della storia uno dei film più attesi della prossima annata cinematografica.

