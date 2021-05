A Quiet Place 2: Ryan Reynolds loda il film di John Krasinski

A Quiet Place 2 è arrivato nelle sale americane e tra gli spettatori che sono rimasti conquistati dal sequel c'è anche Ryan Reynolds. La star canadese ha infatti condiviso online un tweet per lodare il lavoro compiuto dal suo collega John Krasinski nel proseguire la storia della famiglia Abbot.

Ryan Reynolds ha scritto online: "Il mio amico John Krasinski può provare a farmi stare zitto quanto vuole, ma non resterò in silenzio su quanto sia fantastico il secondo capitolo di A Quiet Place. Non lo urlerò, tuttavia. Quello sarebbe poco decoroso".

l film ha debuttato con un incredibilmente positivo 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e ha incassato circa 4.8 milioni di dollari solo nelle serate in anteprima del giovedì sera.

La storia del film anticipa: "In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia".

In Italia A Quiet Place 2 arriverà il 24 giugno al cinema distribuito da Eagle Pictures.