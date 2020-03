A Quiet Place 2: il film avrà un rating PG-13

A Quiet Place 2 ha ottenuto negli Stati Uniti il rating PG-13 che conferma l'approccio e l'atmosfera che contraddistigueranno il sequel, anticipato dalle sequenze presenti nei trailer diffusi online.

Il lungometraggio diretto da John Krasinski, secondo quanto rivelato dai responsabili della MPAA, contiene delle scene di "terrore, violenza, e immagini sanguinose e disturbanti". A Quiet Place 2 sembra quindi rientrare nel mondo horror con sequenze d'azione e molta tensione per raccontare la storia della famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo post-apocalittico in cui ogni piccolo rumore sembra richiamare l'attenzione di creature mortali e terrificanti.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

A Quiet Place: silenzio e morte nel nuovo survival horror che è già cult