A Quiet Place 2: un nuovo trailer dell'atteso sequel

Il nuovo trailer di A Quiet Place 2 è dedicato alla lotta per la sopravvivenza nel mondo creato da John Krasinski.

A Quiet Place 2, in arrivo sugli schermi italiani il 16 aprile, ha un nuovo trailer in cui si mostrano i sopravvissuti lottare per cercare di sopravvivere.

Il video mostra dei dettagli dei rischi vissuti dai membri della famiglia Abbott, oltre a dare spazio a spettacolari attacchi delle creature e all'introduzione di alcuni nuovi personaggi, interpretati da Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

Nel cast di A Quiet Place Part II ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

Il primo film era stato ideato senza pensare a un possibile sequel, tuttavia Krasinski ha spiegato di aver avuto un'idea che riteneva meritasse di diventare un film, proseguendo la storia dei protagonisti, e che ha convinto i finanziatori e produttori.

