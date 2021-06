A Quiet Place 2: Emily Blunt ha girato la scena iniziale del film senza controfigure

A Quiet Place 2 si apre con una scena d'azione e la protagonista Emily Blunt ha deciso di girarla senza controfigure, situazione che ha causato un po' di apprensione nel regista John Krasinski, suo marito, e nei produttori dell'atteso lungometraggio.

La spettacolare sequenza coinvolge infatti altri veicoli che si muovono ad alta velocità, tra cui un autobus, mentre il personaggio dell'attrice è alla guida di una macchina con a bordo i suoi figli.

John Krasinski, intervistato dal podcast ReelBlend, ha dichiarato parlando di A Quiet Place 2: "Quella scena è così reale e penso di aver messo a rischio il mio matrimonio quando l'ho messa nella macchina. Le ho spiegato la scena sul set e tutte le cose che sarebbero accadute. Ho detto 'Colpirai questa controfigura. Quella macchina arriverà molto vicina. E poi questo autobus si sposterà a 65 chilometri orari'. La sua espressione è cambiata e ha detto 'Ma non accadrà realmente'. E io le ho risposto 'No, no, il bus si muoverà davvero verso di te a quella velocità ed è un autobus vero. E quell'autobus colpisce quella macchina ed è tutto reale'". Il filmmaker ha poi aggiunto che aveva chiesto a Emily Blunt se volesse provare la sequenza: "Lei è fantastica e mi ha detto 'No. Fammi semplicemente salire a bordo'. E quindi la scena che vedete nel film è il primo ciak che abbiamo realizzato. Ed è davvero lei che reagisce imprecando ed è terrorizzata perché non aveva idea di quello che stava accadendo".

Krasinski ha inoltre spiegato che ha dovuto assicurare ai genitori di Millicent Simmonds e Noah Jupe che i loro figli sarebbero stati al sicuro, spiegando che la scena era stata ideata con attenzione insieme agli stunt e seguendo i protocolli di sicurezza nonostante potesse apparire davvero spaventosa.

La storia del film anticipa: "In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continua la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia".

In Italia A Quiet Place 2 arriverà il 24 giugno al cinema distribuito da Eagle Pictures.