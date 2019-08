A Quiet Place 2: Djimon Hounsou sostituirà Brian Tyree Henry

A Quiet Place 2, il film scritto e diretto da John Krasinski, avrà tra i suoi protagonisti anche Djimon Hounsou che sostituirà Brian Tyree Henry nel progetto prodotto da Platinum Dunes, Brad Fuller e Michael Bay.

Nel sequel dell'horror campione di incassi avrebbe dovuto recitare anche la star della serie Atlanta che ha però dovuto rinunciare al suo ruolo in A Quiet Place Part II a causa della sua impossibilità a lavorare sul set per impegni presi in precedenza, cedendo la parte a Djimon Hounsou, recentemente nel cast di Captain Marvel e Shazam!.

In A Quiet Place Part II ritorneranno nel cast i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A Quiet Place scritto, diretto e interpretato da Krasinski è diventata una rivelazione ai box office e ottenuto oltime recensioni e premi prestigiosi, situazione che rende il secondo capitolo della storia uno dei film più attesi della prossima annata cinematografica.

Nel secondo capitolo della storia al centro della trama ci saranno i membri della famiglia Abbott che sono sopravvissuti, ora alle prese con la scoperta di non essere soli.

