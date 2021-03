A Quiet Place 2: la data di uscita è stata anticipata a maggio

A Quiet Place 2, dopo molti cambi di programma, arriverà ora nei cinema americani qualche mese prima del previsto: il progetto ha ora una nuova data di uscita che è stata fissata a venerdì 28 maggio.

Ad annunciarlo è stato il regista John Krasinski con un tweet in cui dichiara: "Diciamo sempre che accadono cose buone a chi sa aspettare. Bene... Penso che si sia aspettato abbastanza".

Nel cast di A Quiet Place Part II, che arriverà in streaming su Paramount+ 45 giorni dopo il debutto nelle sale americane, ritorneranno i protagonisti Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Alla regia c'è nuovamente John Krasinski, che sembra coinvolto anche come attore in alcuni flashback.

I membri della famiglia Abbott sopravvissuti agli eventi mostrati nel primo film saranno alle prese con la scoperta di non essere soli e il film dovrebbe inoltre raccontare le origini dei mostri al centro degli eventi.

