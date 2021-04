A qualcuno piace caldo: stasera su Rai Movie il capolavoro di Billy Wilder con Marilyn Monroe

Appuntamento imperdibile stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terreste): alle 21:10 torna in TV A qualcuno piace caldo, capolavoro senza tempo diretto nel 1959 da Billy Wilder, con un trio di protagonisti più unico che raro: Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis.

Il film mette in scena situazioni di assoluta genialità attraverso la rocambolesca fuga di due musicisti jazz, Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon), costretti a camuffarsi da donna per sfuggire a una banda di gangster che li vuole morti: hanno assistito per errore al massacro del giorno di San Valentino, a Chicago.

I due si inseriscono in una piccola orchestra tutta femminile ma per per "Josephine" e "Daphne" sarà l'inizio di una lunga serie di equivoci, che si moltiplicano dopo l'incontro con l'affascinante cantante Sugar Kandinsky, interpretata da una radiosa Marilyn Monroe.

Indimenticabili le scene della diva Marilyn che canta "I wanna be loved by you", fasciata in un abito mozzafiato, e il tango che Jack Lemmon/Daphne balla con l'innamorato Joe E. Brown. A qualcuno piace caldo nel 1960 ottenne sei nomination agli Oscar, aggiudicandosi una statuetta per i migliori costumi, e vinse tre Golden Globe, tra cui quello per la Migliore Attrice in un film commedia o musicale, che andò alla Monroe, e quello per il Miglior Attore in un film commedia o musicale, vinto da Jack Lemmon.