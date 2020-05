A proposito di Davis: un errore di Amazon Prime Video fa arrabbiare i fan di Oscar Isaac

Inside Llewyn Davis: una bella immagine di Oscar Isaac

Un errore nella scheda del film A proposito di Davis su Amazon Prime Video non è andato giù ai fan di Oscar Isaac, protagonista del lungometraggio dei fratelli Coen che ha vinto in Grand Prix a Cannes nel 2013. La svista è poi stata corretta, ma inizialmente, consultando la scheda del film, c'era un dettaglio curioso, riportato su Twitter tramite screenshot dei fan indignati: nella sezione degli attori protagonisti erano menzionati Justin Timberlake, Carey Mulligan e Adam Driver, mentre Isaac, che è l'interprete principale e dà il titolo all'opera, era elencato tra i comprimari.

E se per Timberlake e Mulligan la cosa era comprensibile dati i loro ruoli nel film, la menzione di Adam Driver lo era molto meno poiché il suo è quasi un cameo, limitato a una singola sequenza. Non è l'unico titolo con cui si è verificato un fenomeno simile: stando a un articolo di Screen Rant, la scheda del più recente film di Spider-Man aveva relegato Jake Gyllenhaal tra gli attori secondari, mettendo invece Jon Favreau tra i protagonisti.

Presentato a Cannes in concorso e poi al Torino Film Festival prima dell'uscita in sala, A proposito di Davis è, a detta dei più, il lungometraggio che ha consacrato Oscar Isaac come volto importante del cinema americano contemporaneo.

L'attore, nato nel Guatemala e cresciuto negli Stati Uniti, si era già fatto notare in pellicole come Sucker Punch e Drive, e nel 2015 è diventato una star mondiale grazie a Star Wars: Il risveglio della forza, dove interpreta il pilota Poe Dameron e, guarda caso, recita nuovamente al fianco di Adam Driver. Lo scorso anno, oltre a tornare nei panni di Poe per il capitolo finale della terza trilogia di Star Wars, ha anche prestato la voce in originale a Gomez Addams nel film d'animazione La Famiglia Addams. Prossimamente lo vedremo in Dune, nel ruolo di Leto Atreides, padre del giovane Paul (Timothée Chalamet).