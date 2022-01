A Man Called Otto: Rachel Keller nel cast del remake di Mr. Ove con star Tom Hanks

A Man Called Otto, il nuovo film con star Tom Hanks, entrerà nella fase delle riprese tra qualche settimana e nel cast ci saranno tre nuovi arrivi, tra cui Rachel Keller.

L'attrice, recentemente tra gli interpreti dello show Legion, sarà infatti coinvolta nel remake della commedia scandinava Mr. Ove.

Le riprese di A Man Called Otto si svolgeranno a Pittsburgh, Pennsylvania,. Nel cast, accanto a Tom Hanks, ci saranno anche Mariana Treviño (Overboard), Rachel Keller (Legion) e Manuel Garcia-Rulfo (6 Underground).

Marc Forster sarà il regista dell'adattamento statunitense del romanzo scritto da Fredrik Backman, già diventato un film in Svezia con Hannes Holm dietro la macchina da presa.

La nuova versione della storia avrà come protagonista un uomo chiamato Otto (Hanks), un vedovo brontolone e solitario che segue le sue abitudini quotidiane in modo rigoroso, rendendo complicata la vita dei vicini che osserva costantemente. Non appena sembra che abbia rinunciato ala vita, l'uomo stringe un'inaspettata amicizia con i suoi nuovi vicini e Otto inizia, piano piano, a trasformarsi. Ma sarà veramente in grado di cambiare?

Lo script è stato scritto da David Magee (Vita di Pi), coinvolto anche come produttore.