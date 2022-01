Mr. Ove: Marc Forster regista del remake con star Tom Hanks

Sarà Marc Forster a dirigere Tom Hanks nel remake americano della commedia svedese Mr. Ove, tratta dal romanzo scritto da Fredrick Backman. Le riprese del progetto inizieranno nei prossimi mesi dopo uno sviluppo durato alcuni anni.

A scrivere la sceneggiatura della nuova versione di Mr. Ove sarà David Magee (Il ritorno di Mary Poppins) che collaborerà nuovamente con il regista Marc Forster dopo il successo ottenuto con Finding Neverland.

Tom Hanks e Rita Wilson faranno parte del team di produttori del lungometraggio in collaborazione con SF Studios, che aveva prodotto l'opera cinematografica originale.

Mr. Ove racconta la storia di un cinquantanovenne che in passato ha perso la carica di amministratore del condominio in cui vive e, non accettando la situazione, continua a occuparsi delle faccende dei suoi vicini. Quando Parvaneh, una donna incinta, si trasferisce con la sua famiglia nella casa di fronte alla sua, tra i due nascerà un'inaspettata amicizia.

Il regista ha dichiarato: "Quando per la prima volta ho letto il romanzo di Fredrik Backman, mi sono innamorato del concetto che l'amicizia abba il potere di dare forma alla vita di una persona. Non vedo l'ora di creare un film con così tanto umorismo e cuore insieme a Tom e Rita".

Wilson ha aggiunto: "Fredrick Backman ha scritto un romanzo che ha intrattenuto, emozionato e ispirato innumerevoli lettori tramite il suo personaggio di Ove. L'umanità della storia ha conquistato le persone di tutto il mondo, me compresa. Ho sempre cercato film che regalano gioia e, spero, creino un'esperienza comune che ci porta a riconoscersi negli altri. Produrre questo film e proporlo agli spettatori di tutto il mondo è un onore".