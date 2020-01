A Discovery of Witches, il nuovo fantasy drama da stasera su Sky!

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è la nuova serie fantasy in arrivo da stasera su Sky: al centro della storia due personaggi, lei giovane accademica appassionata di alchimia, nonché strega che ha rinnegato la sua vera natura; lui un affermato genetista che è anche un affascinante vampiro vecchio 1500 anni. Il loro amore impossibile e la missione che li accomuna metteranno a rischio la pace secolare stabilita tra le creature soprannaturali.

In arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle Streghe, il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original che esordirà alle 21.15 e sarà disponibile on demand su Sky. Protagonisti due divi del calibro di Teresa Palmer (Knight of Cups, La battaglia di Hacksaw Ridge) e Matthew Goode (Stoker, A Single Man, Downton Abbey).

Nell'adattamento televisivo della saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, Diana Bishop (Teresa Palmer), storica dell'Università di Oxford, abita un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani, nascosti in bella vista. Anche Diana è una strega, discendente di una delle congreghe più potenti al mondo. Ma il brutale omicidio dei suoi genitori, avvenuto quando era solo una bambina, la porta a rinunciare al suo magico retaggio e a dedicarsi anima e corpo agli studi.

Durante le sue ricerche, Diana si imbatte però in un antico e polveroso manoscritto custodito nella Bodleian Library di Oxford, all'interno del quale è nascosto un pericoloso mistero. Questa scoperta la costringerà a venire a patti con la sua vera natura e a incrociare il cammino dell'enigmatico genetista Matthew Clairmont (Matthew Goode), nonché vampiro millenario. Con l'intento di proteggere il magico libro e di risolvere il mistero contenuto al suo interno, per i due inizia un viaggio, e un'alleanza, che metteranno a dura prova la già precaria pace intessuta tra streghe, vampiri e demoni, ma che li avvicinerà sempre di più, coinvolgendoli in una relazione che va contro ogni regola.

Nel cast anche Alex Kingston (E.R., Doctor Who) nei panni Sarah Bishop, zia di Diana; Owen Teale (il Trono di Spade) è Peter Knox, un potente stregone di alto rango; e Louise Brealey (Gomorra - La serie, Sherlock) nel ruolo di Gillian Chamberlain, una strega che spera di accrescere il suo status.