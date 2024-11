A Complete Unknown: per le prime reazioni il biopic su Bob Dylan è "incredibilmente commovente"

Lodi per la performance di Timothee Chalamet nei panni di Bob Dylan in quello che è stato 'un vero e proprio tour de force'.

Le prime reazioni post-visione di A Complete Unknown sono cominciate a circolare sui social media promuovendo il biopic incredibilmente commovente e la performance di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, definitiva "un vero e proprio tour de force".

Diretto da James Mangold, A Complete Unknown è ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni '60 e segue la rapidissima ascesa del musicista diciannovenne del Minnesota Bob Dylan come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche - le cui canzoni e il cui fascino diventano un successo mondiale - culminando con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

A interpretare Dylan è l'eclettico Timothée Chalamet, che per i brano del film ha usato la sua vera voce. Al suo fianco Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook e Edward Norton.

L'uscita italiana di A Complete Unknown è prevista per il 23 Gennaio 2025.

Timothée Chalamet ed Elle Fanning

Prime reazioni della critica

"Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan con una determinazione disinvolta, ma concentrata. Impavido in alcuni momenti ipnotici", ha scritto Clayton Davis di Variety. "Per me, sono Monica Barbaro ed Elle Fanning ad ancorare la storia di un uomo illusorio e misterioso che rimane in quella sfera. James Mangold dirige il film con sicurezza, con scenografie e costumi splendidi. Grande rispetto per uno dei migliori in grado di farlo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per il critico cinematografico Scott Menzel Timothée Chalamet "offre la performance dell'anno", aggiungendo: "Un vero tour de force in cui Chalamet non si vede mai. La sua performance non riguarda solo la voce e l'aspetto, ma piuttosto tutte le piccole sfumature e i manierismi che porta perfettamente nella sua vita nel suo ritratto di Bob Dylan. Ottime anche le performance di Monica Barbaro nei panni di Joan Baez e Edward Norton nei panni di Pete Seeger".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gregory Ellwood di The Playlist, ha definito il film "superbo" e "incredibilmente commovente", aggiungendo: "Chalamet è fantastico. Monica Barbaro è incredibile. Abbiamo bisogno di uno spinoff su Joan Baez".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche se la maggior parte delle reazioni a A Complete Unknown sono positive, non mancano le voci contro, tra cui il critico cinematografico di Los Angeles Ryan Swen, che ha utilizzato alcuni testi di Dylan per descrivere la sua reazione: "È vile e ingannevole - è crudele e è cattivo. La cosa più brutta che abbiate mai visto".