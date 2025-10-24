A Ballando con le stelle nuova proposta di matrimonio in pista? Chi sono i due indiziati

Sabato scorso Ballando con le Stelle ha portato a casa il suo quarto appuntamento stagionale, ma le indiscrezioni parlano già di una sorpresa che potrebbe emozionare il pubblico nelle prossime puntate. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, nella prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci potrebbe esserci una proposta di matrimonio in diretta, destinata a far sognare gli spettatori più romantici.

Una proposta di matrimonio in arrivo nello show?

Il protagonista del gesto sarebbe il ballerino professionista Giovanni Pernice, che - sempre secondo il settimanale - avrebbe deciso di chiedere la mano della sua compagna, Bianca Guaccero. La coppia, amatissima dal pubblico, è nata proprio lo scorso anno sotto i riflettori del dance show di Rai 1. Bianca e Giovanni si sono conosciuti grazie a Ballando con le Stelle, dove la sintonia tra i due è cresciuta settimana dopo settimana, fino al primo bacio immortalato dai paparazzi, che ha ufficializzato la loro relazione.

L'amore di Bianca Guaccero per Giovanni Pernice

Lo scorso anno, dopo aver trionfato nella competizione, i due avevano festeggiato la vittoria con un tatuaggio condiviso, riportando la data del loro successo nello show di Milly Carlucci. Durante un'intervista a Domenica In, Bianca aveva raccontato come l'amore fosse nato quasi per caso: "Lui già mi piaceva, ma io mi allontanavo. Poi abbiamo iniziato a ridere e a condividere cose che solo io potevo capire."

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando

Il precedente indimenticabile di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Non sarebbe comunque la prima volta che la pista di Ballando con le Stelle diventa teatro di un momento così romantico. Due anni fa, infatti, Giovanni Terzi fece la sua proposta di matrimonio a Simona Ventura, allora concorrente del programma, durante una puntata ricca di emozione. Per ora non si sa in quale puntata arriverà questo nuovo momento magico.

Una cosa è certa: Milly Carlucci e il suo team sanno sempre come sorprendere il pubblico. Nel frattempo, Giovanni Pernice continua a brillare sulla pista, in questa edizione al fianco della conduttrice Francesca Fialdini. I due sono considerati tra i favoriti, dopo aver vinto le prime tre puntate. La quarta, invece, è stata conquistata dalla coppia formata da Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca.