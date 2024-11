Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: arriva il bacio fuori dalla pista di Ballando con le stelle

La notizia era nell'aria, le foto del bacio hanno dato la conferma: tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sembra nato l'amore. Se la pista di Ballando con le stelle ha messo in luce la loro complicità nella gara, i paparazzi di CHI hanno fatto il resto, immortalando non solo il gesto molto più che affettuoso, ma svelando anche che quel bacio è arrivato dopo una notte passata a casa di lei a Roma.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice insieme anche in Puglia

Qualcosa bolliva in pentola fin dalla prima puntata del talent condotto da Milly Carlucci ma ora è chiaro che, quella passione mostrata in ogni ballo, è più che reale anche nella vita privata. Loro per il momento sembrano voler mantenere il segreto ma il servizio in edicola sul nuovo numero di CHI non lascia dubbi: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme.

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: "usciti insieme dagli studi della Rai, si sono scambiati un gesto di affetto". E poi, a commento delle foto: "Si avviano verso casa della Guaccero [...] li vediamo scambiarsi un inequivocabile bacio" al mattino seguente, sotto casa della conduttrice. Già nei giorni scorsi i due, che sono ormai osservati speciali, erano stati visti uscire insieme dallo stesso albergo romano.

Le foto del bacio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sul nuovo numero di CHI

Ballando con le stelle si conferma così uno dei migliori programmi per "cuori solitari", considerando il numero di vip che ha trovato l'amore, anche solo per pochi mesi, tra le braccia di maestri e maestre di ballo (al momento le sole coppie a resistere al trascorrere del tempo dovrebbero essere quella di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando, e quella formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, sposati e genitori di due bambine).

D'altronde anche per Bianca Guaccero e il maestro Pernice (che sarebbero la seconda coppia del talent, dopo Angelo Madonia e Sonia Bruganelli) era solo questione di tempo prima di essere pizzicati: lui ha già conosciuto la famiglia d'origine di lei. A rivelarlo, via social e poi il sabato sera in diretta, è stata proprio la conduttrice: "Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa".